Reprodução Vitão confessa ter dúvidas da paternidade da filha: 'Assumi gastos'

O cantor Vitão se pronunciou nesta terça-feira (4) sobre as criticas que vem recebendo de Suelen Gervasio, mãe da suposta filha dele. No texto publicado no Instagram, o artista revela ter dúvidas sobre a paternidade já que o teste de DNA só poderá ser feito após o nascimento. Apesar disso, ele afirma estar arcando com os custos da gravidez e diz que soma ultrapassa R$ 45 mil.

"Tanto minha família como minha possível filha temos tido nossa intimidade exposta e destorcida de modo injusto na internet", inicia Vitão.

O cantor relembra o passado e confessa ter tido relações com a Suelen no final do ano passado, por cerca de um mês. "Em janeiro desse ano ela me ligou dizendo que estava grávida e que eu era o pai. Rapidamente tomei todas as providências e responsabilidades que acreditei que um pai deveria tomar sabendo de uma gravidez".

Ele aponta que fez plano de saúde para a modelo e para a bebê, e passou a acompanhar as consultas médicas. Entretanto, enfatiza que sempre deixou claro que não estava interessado em se comprometer com um namoro. Mas apesar disso, seria pai e amigo.

"Após um pequeno período, ela me disse que existia a dúvida de o pai ser outro, mas como eu estava emocionado com a paternidade e a médica havia dito que o exame de DNA era super invasivo e possivelmente abortivo, respeitei e resolvi esperar até o nascimento".

O cantor rebate a acusação de que não tem estado presente e auxiliando financeiramente a modelo. "Já assumi gastos da Nina e da Suelen de mais de 45 mil reais e ajuizei uma ação, antes do nascimento, oferecendo alimentos gravídicos, mesmo sem saber se sou o pai ou não".

Vitão conta que após a assessoria ser pressionada com um suposto vazamento do caso, ele decidiu expor a gravidez, assumindo a paternidade.

"Logo após dessa notícia sair, vazaram conversas da Suelen com um terceiro suposto pai, com o qual conversei por telefone e ambos estamos de acordo com a responsabilidade. Tanto eu quanto ele vamos assumir a paternidade da filha, depois do teste de DNA e do resultado, até porque a criança tem o direito de saber quem é seu pai e sobre sua identidade", aponta.

Recentemente, Suelen fez um desabafo apontando que gostaria que Vitão não fosse o pai da filha dela e disse que o cantor não tem prestado auxilio durante a gestação.

"Quero que ela fique em paz nos próximos dois meses, antes do nascimento da Nina, para não afetar a criança. Ao contrário do que Suelen disse na internet, espero que essa filha seja minha sim, sempre sonhei em ser pai e estou me preparando de todas as formas para ser o melhor pai possível, caso o teste dê positivo", rebateu.

Vitão finaliza dizendo estar aberto para dialogar com Suelen, pelo bem da criança que pode ser filha dele. "Merece nascer em paz e alegria, tendo seu registro de nascimento, apoio financeiro e principalmente todo o amor que uma criança merece para crescer saudável e feliz. É o que desejo a ela sendo minha filha ou não".