Reprodução/Instagram/Twitter - 16.07.2023 Whindersson Nunes perdeu luta para o britânico King Kenny





Whindersson Nunes perdeu a luta para o YouTuber King Kenny neste sábado (15), no torneio "High Stakes", disputado por celebridades. A derrota do humorista repercutiu nas redes sociais após o brasileiro dançar com o britânico, enquanto exibia os machucados no rosto diante do resultado da disputa.

Em um vídeo que viralizou no Twitter, Whindersson é visto dançando a música "Parado no Bailão" após o rival ter a vitória declarada e levantar o cinturão. Os adversários trocaram fizeram alguns passos de dança e depois se abraçaram.





"O Whindersson é a melhor pessoa. Perdeu a luta e ainda dançou com o adversário", elogiou um internauta nas redes sociais. "Muito corajoso, humilde, maravilhoso. Merece toda a fama que tem", escreveu outro. Confira abaixo o momento da dança:

O Whindersson é a melhor pessoa! Perdeu a luta e ainda dançou com o adversário! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/V2Ze1rYBob — Tô adorando Isso (@Toadorandoisso) July 15, 2023





Ainda na web, Whindersson comentou a derrota e exibiu uma foto do rosto machucado após a luta. "Agora é assistir à reprise na Globo e torcer por mim la para ver se eu ganho, nada é impossível", ironizou no Twitter.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: