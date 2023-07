Reprodução/Instagram - 16.07.2023 Dom, filho de Lipe Ribeiro e Dessa Castorino, ganhou festa temática do 'De Férias Com o Ex'





Dom, filho de Lipe Ribeiro e Dessa Castorino, completou um mês de vida neste sábado (15) e ganhou uma festa temática honrando a história dos pais. O casal de ex-participantes do "De Férias com o Ex" organizou a celebração com o tema do reality show da MTV.

Itens preparados para a ocasião traziam a frase "De Férias com o Dom", como balões e um bolo decorado com itens de praia para se referir ao programa. Lipe e Dessa ainda tiraram fotos do bebê em uma cadeira de praia, imitando uma paisagem de mar ao fundo.





'Não poderia ser diferente, um mês do Dom Tablet Castorino Ribeiro [risos]", afirmou o casal na postagem no Instagram. Seguidores de Ribeiro e Castorino elogiaram a festa nos comentários.

"Que genial [risos]", afirmou o ex-"De Férias com o ex" WL Guimarães. "Sensacional [risos]", escreveu a atriz Tainá Grando. "Isso ficou demais", pontuou um internauta. "Melhor tema não poderia ter", comentou outro. Veja abaixo a publicação:





