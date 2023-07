Reprodução/Twitter - 16.07.2023 Bianca Andrade e Fred Bruno são pais de Cris





Bianca Andrade e Fred Bruno celebraram neste sábado (15) os dois anos do filho, Cris, com uma festa temática de safari . Além da decoração elaborada, o aniversário repercutiu nas redes sociais por um momento de destaque do aniversariante, em que ele aparece cantando ao lado dos pais.

"Show único e exclusivo da banda 'the gudugo'", escreveu a influenciadora no Twitter, mencionando o apelido de "Gudugo" pelo qual Cris ficou conhecido na web. A postagem traz vídeos da criança interagindo com os convidados à frente de um microfone infantil, enquanto pessoas cantam e tocam violão para acompanhar o aniversariante.





A postura de Cris encantou os seguidores de Bianca na web. "Bianca, não tem condições nenhuma, esse olhinho fechado, pelo amor de Deus", escreveu um internauta no Twitter. "Apaixonada nesse neném", comentou outro. "A última foto, a carinha quem aguenta? [risos] Cris é demais", afirmou mais um.

Confira abaixo a publicação na íntegra:

show único e exclusivo da banda the gudugo!!! pic.twitter.com/7Kd3HVN4oT — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) July 16, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: