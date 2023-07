Reprodução/Instagram Festa do Cris teve papai e mamãe de animal print

Hoje é dia do aniversário de 2 anos do Cris, filho de Bianca Andrade e Fred. Para comemorar o 'Crisday', a mamãe armou um verdadeiro safari nos jardins de sua mansão, com animais de pelúcia e personagens da Disney.

Nos stories do Instagram, Bianca compartilhou momentos da festa, que contou com todos à caráter, com direito a look animal print Dolce & Gabbana.

O menino se divertiu na piscina de bolinha e no escorregador, com a mãe e o pai. Confira!





Reprodução/Instagram Cris também estava vestido para um safari