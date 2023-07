Reprodução/Instagram - 16.07.2023 Eslovênia Marques e Lucas Bissoli vivem relacionamento desde o 'BBB 22'





A ex-BBB Eslovênia Marques usou as redes sociais para explicar a decisão de morar em uma cidade diferente do namorado, Lucas Bissoli. A influenciadora contou que o companheiro retornará ao estado onde nasceu, Espírito Santos, para dar continuidade aos estudos do curso de medicina.

"Pois é, gente. Lucas vai voltar a [estudar] medicina em Vila Velha e eu vou continuar em São Paulo", afirmou nos stories do Instagram. A ex-BBB ainda expressou tranquilidade com a distância no relacionamento.





"Vou ficar muito tempo aqui [Espírito Santo] e ele também, lá [São Paulo]. Então é super tranquilo", complementou. Lucas é engenheiro e começou a estudar medicina pouco antes de entrar no "BBB 22", prometendo que retornaria ao curso após o período de rotina agitada por conta do reality show.

Eslovênia e Lucas se conheceram no programa da Globo e vivem um relacionamento desde então. Os ex-BBBs começaram a morar juntos no mesmo ano em que iniciaram o romance.

