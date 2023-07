Reprodução/YouTube/Instagram - 15.07.2023 Paola Carosella fez suposta crítica à popularidade de Virginia Fonseca





Paola Carosella se envolveu em uma polêmica após fazer uma suposta crítica à Virginia Fonseca . Sem citar nomes, a chef de cozinha deu a entender que criticava a influenciadora e mencionou que ela "só postava foto de bunda". A esposa de Zé Felipe se pronunciou sobre o assunto após a repercussão na web.



"Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre [risos]. Mas enfim, faz parte. Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa [risos]. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu. Toda honra e glória a Ele sempre", afirmou no Threads.





Além do posicionamento, Virginia também compartilhou a postagem de uma seguidora que a defendeu. "Rolei o feed da Virginia e não achei foto de bunda, que absurdo. tem várias fotos lindas dela, porque ela é linda, da família dela", afirmou a pessoa na rede social.





"Sim, faço parte dos 43 milhões que a seguem, sabe por quê? Porque ela chegou lá sendo gente como a gente. Ela mostra a rotina sem filtros. Ao mesmo tempo que está viajando em um lugar super chique, ela está dormindo com a camiseta toda amarrotada, está lavando a cabeça na pia. Ela não tem medo de postar a vida, não é perfeita o tempo todo, é como a gente", complementou, se referindo ao questionamento que Carosella fez sobre milhões de pessoas seguirem influenciadores.





"Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda? Minha filha falou: 'Porque querem ser igual a ela'. Então, por um lado tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição, ou do que for. Mas tem uma galera, graças a Deus enorme, que se identifica com vocês [apresentadores do podcast], porque estão aqui falando o que vocês sentem e porque estão aqui sendo quem vocês são. Sem filtros, sem bases que derretem, sem contar histórias mentirosas, sem vender, sem fazer pose", disse no podcast "PodPah".

Assim como apontado por internautas, Paola também mencionou Virginia ao falar da base criticada lançada pela influenciadora. "Em um país como o Brasil, têm muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso [...] Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai. Aí você vai ver o feed e só tem bunda", declarou.

