Linfoma não-Hodgkin

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o linfoma não-Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer com origem nas células do sistema linfático. O câncer que se espalha de maneira não ordenada. Há mais de 20 tipos diferentes de linfomas não-Hodgkin. O principal sintoma da doença é o aumento dos gânglios linfáticos, que se manifesta na forma de caroços em regiões como axila, pescoço e virilha.