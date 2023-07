Cronograma

Após a eliminação de dois participantes neste sábado, os confinados enfrentam uma prova decisiva no domingo (16) com a ajuda dos eliminados da edição, que promoverá uma nova formação de zona de risco. Na próxima segunda-feira (17), mais um integrante será eliminado e uma berlinda final será formada. Terça-feira (18) contará com a última eliminação e a definição dos finalistas. A última festa da temporada acontece na quarta-feira (19), com todos competidores da mansão. Já a final, na quinta-feira (20), contará com os eliminados e os participantes da Vila, que descobrirão quem levará o prêmio de R$ 1 milhão.