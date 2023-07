Reprodução/YouTube/Instagram - 15.07.2023 Paola Carosella fez suposta crítica à popularidade de Virginia Fonseca





Paola Carosella repercutiu nas redes sociais após fazer uma suposta crítica à Virginia Fonseca. A chef de cozinha não citou o nome da influenciadora, mas mencionou uma pessoa que criou uma "base que derrete" ao questionar a popularidade de influencers com milhões de seguidores na web.

"Em um país como o Brasil, têm muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso [...] Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai. Aí você vai ver o feed e só tem bunda", afirmou no podcast "PodPah".





Internautas apontaram que Paola se referia à Virginia, que atualmente tem 43 milhões de seguidores no Instagram. A chef de cozinha explicou que conheceu a influenciadora pela filha de 11 anos, Francesca. "Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda?", questionou.

"Minha filha falou: 'Porque querem ser igual a ela'. Então, por um lado tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição, ou do que for. Mas tem uma galera, graças a Deus enorme, que se identifica com vocês [apresentadores do podcast], porque estão aqui falando o que vocês sentem e porque estão aqui sendo quem vocês são. Sem filtros, sem bases que derretem, sem contar histórias mentirosas, sem vender, sem fazer pose", complementou.





