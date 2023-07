Reprodução/Globo/Instagram - 15.07.2023 Correspondente internacional, Ilze Scamparini visitou estúdios da Globo no Brasil





Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália, veio ao Brasil e visitou os estúdios da emissora no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14). A jornalista posou ao lado de Ana Paula Araújo e Heraldo Pereira na bancada do Jornal Nacional e repercutiu nas redes sociais.

Internautas ironizaram que Ilze "saiu dos telhados", já que a correspondente costuma fazer passagens nos jornais da Globo enquanto fala em locais altos e com vistas para detalhes e outras construções na Itália. "Saiu dos telhados do Vaticano, seja bem-vinda", brincou uma pessoa nos comentários da postagem da vista à empresa no Instagram.





"Os telhados do Vaticano choram com sua ausência", brincou mais uma. "Menino, nem sabia que deixavam ela sair do Vaticano", ironizou outra. "A cenografia poderia ter colocado uns telhados na redação", sugeriu um usuário. "Meu Deus, ela existe fora dos telhados do Vaticano", escreveu mais um.

Confira abaixo a visita de Ilze Scamparini aos estúdios da Globo durante a viagem pelo Brasil:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: