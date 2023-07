Reprodução/Instagram Neto de Robert De Niro morreu aos 19 anos





Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (13) em Nova York, nos Estados Unidos, por uma suspeita de conexão com a morte de Leandro De Niro Rodriguez. O neto do ator Robert De Niro morreu aos 19 anos, no início de julho .

Drena De Niro, mãe do jovem, afirmou em um comentário de uma postagem do Instagram que o filho morreu por overdose de fentanil. Segundo informações do TMZ, as autoridades acreditam que a mulher presa teria vendido a droga para Leandro antes da morte.





Fontes do site norte-americano também apontam que a causa da morte do jovem foi overdose. A publicação diz que itens para o uso de drogas foram encontrados próximos ao corpo de Leandro. Ao falar da morte do filho na web, Drena havia desabafado sobre quem vendeu drogas para o filho.

“Para a pessoa que vendeu para o Leo as drogas com fentanil que o tiraram de nós, espero que todos os dias você pense em mim e em minha família, você matou todos nós", dise a filha mais velha de Robert. O ator também lamentou a morte do neto nas redes e disse estar "profundamente angustiado" .

