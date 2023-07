Reprodução/Instagram Robert De Niro se manifesta sobre morte do neto aos 19 anos

Nesta segunda-feira (3), Robert De Niro quebrou o silêncio sobre a morte do neto Leandro , de 19 anos. O menino foi encontrado em casa, na tarde de domingo (2), em Nova York, nos Estados Unidos.

Em um comunicado, o ator disse: "Estou profundamente angustiado com a morte do meu amado neto Leo".

"Agradecemos muito as condolências de todos. Pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda de Leo", completou ele.

O jovem é fruto do relacionamento de Drena De Niro, de 51 anos, com o artista Carlos Rodriguez. Foi a mãe quem anunciou a morte de Leandro.

"Meu doce e lindo anjo. Eu te amei para além de palavras e descrições do momento que eu senti você na minha barriga. Você tem sido a minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Eu queria estar com você agora. Eu queria estar com você", escreveu ela.

Segundo o jornal The Daily Mail, uma substância branca foi encontrada perto de seu corpo e não havia sinais de trauma.

