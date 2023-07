Reprodução/Globo - 14.07.2023 Debora Ozório foi elogiada pela atuação como Petra em 'Terra e Paixão'





"Terra e Paixão" exibiu nesta quinta-feira (14) a cena em que Petra foi internada contra à vontade por conta do vício em remédios tarja preta. A ação foi forçada pela mãe, Irene, em uma tentativa de deixá-la sã para que a filha se torne sucessora das terras La Selva.

Debora Ozório, intérprete de Petra, foi muito elogiada pela atuação no momento tenso durante a internação forçada. A personagem se desesperou ao descobrir os planos da mãe e saiu correndo pelo local. "Me internar? Não, não, eu não fico. Não vou ficar. Não estou doida", repetiu, antes de ser detida por seguranças.

"Petra é uma das personagens mais atrativas da novela. Aos poucos foi ficando cada vez mais óbvio todos os motivos para se entupir de remédio e viver dopada. Nunca teve atenção e apoio de ninguém, provavelmente foi abusada, vive infeliz. O desespero dela nessa internação foi agoniante. Show de Debora Ozório", avaliou o especialista em TV Sérgio Santos Zamenza, no Twitter.





"Cena chocante. Atriz maravilhosa", avaliou uma pessoa na rede social. "A única personagem que de fato me fez sentir algo assistindo, me fez sentir empatia, angústia e me fez gerar identificação. Amo a petra e a Debora marcando presença no pódio de melhor atriz da geração", expressou outra. "Debora está fazendo um belo trabalho e fazendo com que boa parte do público comece a se importar muito com a Petra, a querer entender o que houve com ela e torça para que ela dê a volta por cima", comentou mais uma.

Diante da repercussão nas redes sociais, Debora Ozório ainda falou dos bastidores da cena nos stories do Instagram. "Um trabalho denso e de muita dedicação que faço junto a um time enorme e muito incrível. Obrigado a todos os envolvidos", escreveu.

