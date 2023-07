Marlene Mattos

O "Fantástico" ainda exibiu imagens do reencontro entre Xuxa e Marlene Mattos, ex-empresária com quem a apresentadora não falava há 19 anos. Conhecida por polêmicas na relação com a artista, Marlene comentou que "acertou mais que errou" no trabalho com Xuxa, que expressou choque pela ex-colega ter afirmado que a usou como "marionete" e que "faria tudo de novo". "Tenho medo de as pessoas olharem para você e dizerem: 'Nossa, que monstro essa mulher'", avaliou a apresentadora na conversa. "Os seus fãs já me veem assim", rebateu Mattos.