Reprodução Instagram - 11.07.2023 Jesuela Moro e Rafael Cardoso

Nesta terça-feira (11), Jesuela Moro, a atriz que deu vida à personagem Júlia no folhetim “A Vida da Gente”, negou que ela era a garota que trocou mensagens com Rafael Cardoso enquanto ele ainda era casado com Mariana Bridi. Na novela em que atuou, a ex-atriz mirim contracenou com o veterano, que vivenciou Rodrigo, pai dela na ficção.



“Devido aos recentes acontecimentos, venho me pronunciar. Sobre a polêmica envolvendo o ator Rafael Cardoso, eu, Jesuela, gostaria de ressaltar que não tenho nenhuma ligação com essa situação. Gostaria também de lamentar todo o hate desnecessário que foi jogado em mim”, disse ela no comunicado.



O nome de Jesuela foi veiculado na internet após a divulgação da suposta conversa de Rafael Cardoso com uma atriz de 17 anos que já havia contracenado com ele em “A Vida da Gente” (2012), quando tinha apenas 6 anos de idade. Na trama escrita por Lícia Manzo, ela interpretou Júlia, filha dos personagens Ana (Fernanda Vasconcellos) e Rodrigo (Rafael Cardoso).



Nos supostos prints vazados, Rafael elogia uma jovem de 17 anos, pede fotos e ainda insiste: “Deixa eu ver se é você mesmo, vai no banheiro”. Em outro momento, ele ainda ressalta que “Depois apaga aqui, pelo amor de Deus. Imagina o tamanho da merda”. As informações e prints foram divulgados pela colunista Fabiana Oliveira, do Metrópoles.

