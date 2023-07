Reprodução Xuxa diz ser acusada de pedofilia por filme: 'Sofro até hoje'

A apresentadora Xuxa Meneghel revisitou o passado e comentou sobre o filme "Amor Estranho Amor", de1982, quando tinha 17 anos e contracenou nua com outro garoto. No desabafo, ela revelou que ainda hoje pessoas a chamam de pedofila e lamentou as notícias falsas sobre o ocorrido.

A fala aconteceu durante o lançamento do documentário da Globoplay que deve abordar todas as polêmicas da vida da apresentadora.

"Na realidade, não foram apenas fake news. Tinha uma pitada de 'se eu não falar mal dela, não vai ter espaço'. Com um requinte de crueldade porque mexeria comigo. Até hoje as pessoas querem falar desse filme, mas fiz com 17 anos", explicou os bastidores.

"'A Xuxa é pedofila porque ela fez o filme'. As pessoas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil", completou.

Declarada opositora de Jair Bolsonaro, Xuxa Meneghel também utilizou uma fala polêmica do ex-presidente para fazer uma comparação.

"Nosso ex-presidente disse que 'pintou um clima' (entre ele e uma criança), mas ninguém fala sobre isso. Já eu [...] Não pintou um clima, pintou um crime! O que me machuca é a ignorância das pessoas", lamentou.

Apontada como uma das maiores apresentadoras da TV brasileira, Xuxa afirmou que sofre com as distorções sobre a participação no filme.

"Eu sofro até hoje com as fake news, esses comentários ridículos. [...] As pessoas acham que 'pintar um clima' entre um velho e uma criança é normal? Quem sou eu, então, agora, para dizer o contrário, não é mesmo?", completou.