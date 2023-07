Reprodução/Instagram Thaila relembrou a operação da bebê Teresa

Nesta quarta-feira (12), por meio do Instagram, Thaila Ayala comentou do dia em que a filha dela com o ator Renato Góes, a pequena Tereza, passou por uma intervenção cirúrgica . Em um longo texto, ela detalha o sentimento de desespero e angústia: “o medo arrombou a porta da minha alma e gelou tudo por dentro”.



“Nada te prepara para esse dia e para esse momento: a caminho da cirurgia, a caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta. Eu confesso que cheguei até o dia da cirurgia bem, forte, firme e muito confiante”, escreveu.



No início deste mês, a bebê foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para iniciar a operação. Isso devido ao diagnóstico de Comunicação Interventricular, uma cardiologia congênita conhecida popularmente como CIV. A identificação foi feita ainda na gestação de Thaila.



“Pensar que aquela noite poderia ser a última era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos. Cada segundo doía, doía demais. Nunca senti tanta vontade de parar o tempo. Eu sabia de todo meu coração que Deus estava cuidando de tudo”, disse ela.



Por meio de um grande relato, Ayala desbafou com os seguidores tudo o que sentiu, desde os medos e inseguranças até à gratidão pela cirurgia ter dado certo. Além disso, ela detalhou o momento em que a filha foi anestesiada para a equipe médica começar o procedimento.



Confira a publicação na íntegra:









