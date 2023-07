Reprodução/Instagram Filha de 2 meses de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia no coração

Tereza, filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, passou por uma cirurgia na quinta-feira (6). A bebê de 2 meses foi diagnosticada, ainda no útero, com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita.

Pelas redes sociais, os atores comentaram sobre a saúde da herdeira e celebraram o sucesso do procedimento.





"Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu. "Dr. Gustavo, Dr. Carlos e equipe. Enfermeiras e técnicos de enfermagem. Todo o time Einstein, OBRIGADO!! O carinho, atenção e cuidado de vocês ficará pra sempre em nossos corações. Obrigado, tia Fi e tio Beto, pelo expresso do amor", escreveu Renato.





Já Thaila publicou um relato que vinha fazendo há um mês sobre a saúde de Tereza. "Esse vídeo foi gravado no dia 21/06. Dia que descobri sobre a necessidade de cirurgia e da emergência dela", disse.

A atriz contou que após o susto da gravidez, tudo seguiu aparentemente normal, porém, com quatro meses, descobriu que o percentil, a evolução de Tereza, tinha caído e nunca subiu ao nível esperado.

"Todas as probabilidades mostravam que não vai dar certo e vinha uma palavra falando: 'vai dar certo' [...] E ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria estar fechado dentro do meu útero e não estava", relembrou ela.

"Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro onde não deveria ter. Nesse dia, eu caí", contou Thaila, explicando que não tinha chances de fechar a abertura enquanto Tereza estivesse ainda na barriga.

"Um dia, o coraçãozinho dela começou a dar sinais e o percentil estava 3. O Francisco nasceu com 80 e blau, e prematuro de 33 semanas. A gente teve que tirar ela às pressas", afirmou ela. "Sofri bastante, um bebê com percentil 3 não pode induzir e não aguentaria o processo de parto".

"Fui chorando para a sala de parto. Aí, veio um neném com dois quilos e pouqinho, é um bebê de 39 semanas com mesmo peso de quando Chico nasceu. Aí começou a luta do peso e o coraçãozinho, fomos ver o coraçãozinho, estava lá a CIV, não tinha fechado", contou.

