Reprodução/Instagram Thaila Ayala compartilhou momento fofo com a filha recém-nascida

A nova rotina de Thaila Ayala e Renato Góes, agora pais de Tereza, que nasceu no dia 16/4, e de Francisco, de 1 ano e 3 meses, foi compartilhada pela atriz em seu Instagram. "Não tenho legenda pra TANTO! É exaustivo, é dolorido as vezes insano…

Loucura louca! Mas não dá p descrever o que bate no meu peito, o que enche a minha alma, o que arrebata minha vida e transforma tudo novo de novo!", escreveu na legenda que acompanhou um carrossel de fotos com imagens dela com a filha e do ator com o mais velho.



A atriz e empresária também participou do programa “Mulheres no Topo”, de Sarah Andrade. Em um papo com a influenciadora digital e empresária, a artista, que sempre buscou abordar a maternidade com o público, falou sobre a realidade das mulheres em conseguir voltar ao mercado de trabalho após se tornarem mães e o quão isso está ligado ao empreendedorismo.

Reprodução/Instagram Renato Góes aparece com o filho mais velho, Francisco

“Existe um número muito grande de mulheres que depois que têm filhos não conseguem voltar para seu mercado de trabalho e esse número é assustador. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda é muito frustrante e muito precário para essa mulher e para essa nova mãe. Então, muitas se tornam empreendedoras por conta da falta de oportunidade e das portas que se fecham com a maternidade”, diz Thaila.

Indo contra essa realidade, Thaila idealizou o projeto ‘Mães Empreendedoras’ em seu videocast ‘Mil e uma Tretas’, para poder auxiliar as mulheres nesse difícil cenário, apoiando e incentivando elas para conseguirem lidar com a maternidade e o lado profissional. “Esse projeto vem desse lugar de poder ajudar, apoiar, incentivar e dar aquele empurrãozinho. ‘Mães empreendedoras’ surgiu muito da vontade de usar a nossa voz, o nosso portal para ajudar essas mulheres”, revela.