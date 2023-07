Reprodução/Instagram Eliezer em stories do Instagram

Nesta quarta-feira (12), o ex-BBB e criador de conteúdo digital Elizer desabafou com os seguidores que passou a madrugada deste dia em claro. Isso porque, a pequena Lua, fruto do relacionamento dele com a também ex-BBB e influenciadora Viih Tube, não dormiu.



De acordo com Eli, a bebê ficou acordada após ter reações de uma vacina que tomou recentemente, conhecida como a vacina dos três meses. Ele explicou que a herdeira foi vacinada na segunda-feira (10), mas que só começou a apresentar sintomas hoje (12).



“Noite bem difícil. Segunda-feira (10), a Lua tomou a vacina dos três meses e começou a ter reação nesta madrugada. Só agora minha pequena conseguiu dormir”, desabafou ele nos stories do Instagram.



Embora ambos já tenham passado pelo “Big Brother Brasil”, Eliezer e Viih Tube integraram o elenco do reality em edições diferentes. Viih foi da edição de 2021, enquanto Eli participou no ano de 2022. Após a passagem do ex-brother, Viih e ele se casaram e hoje são pais de Lua, que tem 3 meses de vida.

