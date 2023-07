Reprodução/Instagram - 12.07.2023 Pedro Scooby se pronunciou sobre acusações de traição





Pedro Scooby se pronunciou sobre o vídeo em que foi visto saindo com uma mulher da festa de Vini Jr, na manhã desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro. O ex-BBB foi acusado de trair a esposa, Cintia Dicker, após o conteúdo repercutir nas redes sociais e rebateu as acusações de internautas.

O surfista explicou que a mulher que aparece no vídeo pegou uma carona no carro de um amigo, com quem em ele deixava o local. "Não vou ficar falando muito, não, porque vai parecer que estou me justificando de uma p*rra que não existe. Pegaram uma foto de eu andando ao lado de uma pessoa que, coitada, estou até com pena dessa menina, que é amiga nossa [...] que pegou carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela", afirmou.





"Olhei agora [a repercussão do vídeo] e falei: 'C*ralho, como assim?'. As pessoas estão pirando. Não é uma foto minha beijando ninguém, de mão dada com ninguém, não é nada. É uma foto andando na rua do lado de uma pessoa, virou crime, f*deu", complementou Scooby.

🚨VEJA: Pedro Scooby fala sobre vídeo saindo da festa de Vini Jr. com uma mulher. pic.twitter.com/cUUSR4ANA6 — Central Reality (@centralreality) July 12, 2023





No vídeo, Pedro Scooby aparece apenas ao lado de uma mulher deixando o local. Internautas que o acusaram de traição relembraram o apoio do ex-BBB a Neymar, quando assumiu ter traído a namorada, Bruna Biancardi. "Viva o amor", escreveu nos comentários de uma publicação do casal. O surfista também defendeu o amigo na época, apontando a "injustiça" no caso .

🚨FOFOCA: De acordo com um perfil no Instagram, Pedro Scooby foi flagrado com outra mulher, saindo da festa do jogador Vini Jr.



Pedro Scooby é casado com Cíntia Dicker, com quem teve uma filha recentemente. pic.twitter.com/aOBwLUtRT7 — Central Reality (@centralreality) July 12, 2023





