Reprodução Twitter - 12.07.2023 Jornalista vira meme na última terça-feira (11)

A repórter Anita Prado protagonizou um meme viral na internet quando teve um truque inusitado para entrevistar um homem que tem relação com Organização Social e contratos com valores de mais de R$ 800 milhões nas prefeituras do Rio de Janeiro. Trata-se de Alexandre Abreu.



Nos vídeos que viralizaram, a jornalista vai até a casa de Alexandre, bate na porta e, assim que ele sai, tira o microfone que estava escondido no casaco e inicia a entrevista. A agilidade de Anita foi elogiada pela Web, que repercutiu o momento em diversos comentários.



“Você sacando o microfone tal qual uma arma no velho oeste”, brincou um dos internautas. Outro ainda elogiou: “Isso sim é um ótimo truque, que não é ensinado na faculdade”. Um terceiro ainda escreveu: “Ela tinha um sobretudo e um microfone e fez história no jornalismo”.



Um dos comentários notados pela jornalista foi o de um usuário do Twitter que disse: “O jornalista precisando bater a meta da pauta”. Anita Prado entrou nas brincadeiras e comentou o ocorrido: “Não acredito que virei meme. Agora vão descobrir meu truque”.

Confira o momento no vídeo abaixo:

Não acredito que virei meme. Agora vão descobrir meu truque! 😂 https://t.co/k4aNGKtUTA — Anita Prado (@_anitaprado) July 11, 2023





