Reprodução / Youtube / Flow Tadeu Schmidt no Flow

Na última segunda (10), Tadeu Schmidt chocou o público ao revelar o veto recebido pela Globo desde que se tornou apresentador do Big Brother Brasil. Após anos no setor jornalístico da emissora, Tadeu está proibido de voltar a ser repórter e cobrir notícias no canal.

O comunicador contou o fato durante entrevista ao podcast “Flow”. Ele explicou que o veto vem pelo envolvimento que ele tem com várias marcas agora que é apresentador do BBB e os jornalistas da Globo não podem trabalhar com publicidade em hipótese alguma.

"Cobrir não porque eu não posso ser mais jornalista, já estou fora do jornalismo. Inclusive, foi outra coisa que o Ali Kamel me falou: 'Você está indo embora e não volta nunca mais, né?. Porque agora você vai fazer merchandising, vai fazer propaganda, e aí não pode mais voltar pro jornalismo'. Eu falei: 'Tá bom'", falou Tadeu.

"O jornalista da Globo não pode se envolver com nenhuma marca, né? Por uma questão da imagem ali... Se eu sou patrocinado pela água, daqui a pouco tem um escândalo com a água e aí como é que eu vou dar essa notícia, né?", explicou o apresentador.

Tadeu assumiu a posição de apresentador do BBB em 2022 após a saída de Tiago Leifert.