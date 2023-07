Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao revelar que foi separar uma briga entre um homem e uma mulher, mas, na verdade, deu de cara com uma suruba.



A situação aconteceu em um cruzeiro de luxo, onde Jojo curte dias de festa. "Achei que o cara estava batendo na mulher, mas era surubex [suruba] (...) Do lado do meu quarto. Eu achando que era briga, fale: 'Renata, a gente tem que se meter, tem que separar'. Cadê a tequila?", disse Jojo, chocada com os gemidos que escutava.





Ao lado de outras mulheres, Jojo se divertiu com a situação e disse que ficou preocupada, pois um gringo já tinha brigada com uma mulher no cruzeiro. "Gente, estou chocada. Aí eu para ela [gesto de silêncio]. O cara abriu a porta no corredor. Se fosse homem batendo em mulher...", ponderou.





Rindo de si, Jojo fez um vídeo e se declarou "fiscal de f*da alheia". Anteriormente, a aritsta mostrou um perrengue no cruzeiro, quando a válvula hidráulica do banheiro em que ela estava “explodiu” e deixou o espaço todo alagado.

🚨VEJA! Em viagem de Cruzeiro, Jojo Todynho ouve gritos e vai apartar possível briga entre homem e mulher, mas acaba descobrindo que se tratava de uma s*ruba 😅 pic.twitter.com/wJBQI1h31X — Central Reality (@centralreality) July 12, 2023





"Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu, meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu. E eu gritando para a renata: ‘É o Titanic’. Estou passando mal. Eu falei ‘Não, Senhor’. A válvula estourou assim do nada. Eu só sabia gritar ‘Renata’”, refletiu a cantora.