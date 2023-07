Reprodução/Instagram - 12.07.2023 Pedro Scooby foi visto com Larissa Dalpasquale após festa de Vini Jr





Pedro Scooby foi visto com uma mulher após a festa do jogador de futebol Vini Jr e virou alvo de acusações de ter traído a esposa, Cintia Dicker. Após o ex-BBB negar a traição , Larissa Dalpasquale, pessoa que aparece ao lado dele no vídeo, também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.



A arquiteta e influenciadora, que apresenta mais de 120 mil seguidores no Instagram, afirmou que tudo não se passou de uma "simples carona" de amigo em comum. "Que loucura é essa? Acabei de acordar com esse caos todo, que não estou entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando, mas todos nossos amigos estavam atrás. Saímos todo mundo junto da festa", afirmou nos stories.





Larissa também explicou que não pegou carona com outra pessoa por conta do carro de um amigo do grupo já estar "cheio". "Vocês estão criando situações que não existem. Não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, a família dele. Internet não dá mais, vocês pegam um negócio e fazem o caos, afirmam coisas que não existem e estão atacando todo mundo", complementou.

No pronunciamento de Scooby, o surfista também menciona a carona do amigo: "Pegaram uma foto de eu andando ao lado de uma pessoa que, coitada, estou até com pena dessa menina, que é amiga nossa [...] que pegou carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela", disse.

