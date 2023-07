Em 2019, Anitta e Pedro Scooby viveram um amor intenso. A relação foi sendo exposta aos poucos na internet, mas, mesmo assim, eles foram cercados de polêmicas. A ex do surfista, Luana Piovani, teria sido uma pedra no caminho. A atriz e o atleta vivem uma relação espinhosa que envolve os três filhos do ex-casal.