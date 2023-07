Reprodução/Instagram - 12.07.2023 Pedro Scooby participou de festa de Vini Jr





Pedro Scooby esteve entre as celebridades que marcaram presença na festa de Vini Jr nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro. O ex-BBB chamou a atenção nas redes sociais por conta do momento que deixou a celebração, em que foi flagrado acompanhado de uma mulher.

O surfista é casado com a modelo Cintia Dicker, com quem tem uma filha, Aurora. Internautas questionaram que a mulher que aparece no vídeo não é a companheira atual de Scooby. O registro do ex-BBB após a festa do jogador de futebol foi divulgado pela página "Condomínio da MFifi".

O nome de Pedro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quarta-feira (12), com pessoas resgatando e ironizando a mensagem que o surfista havia deixado para Neymar após o jogador assumir a traição. "Viva o amor", escreveu nos comentários do post com Bruna Biancardi. Scooby também defendeu o amigo na época, apontando a "injustiça" no caso .



Luana Piovani também repercutiu na rede social diante da situação do ex-marido. Internautas brincaram que esperavam um pronunciamento da atriz, já que o ex-casal é conhecido por protagonizar conflitos sobre a criação dos filhos, Bem, Dom e Liz.

