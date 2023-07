Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna: quadro de saúde da cantora é preocupante

Após Madonna ser internada com uma infecção bacteriana grave, os filhos da cantora decidiram fazer uma intervenção por acharem que ela está “na beira do desastre” por conta do comportamento. Segundo o “Mirror”, os jovens se preocupam que ela está agindo como “uma jovem de vinte e poucos anos” ultimamente.

Ainda de acordo com com o jornal, os filhos acreditam que Madonna “se pune” e que exagera com seus planos, principalmente com os procedimentos estéticos e afins.

Uma fonte próxima a família afirmou ao Mirror que os jovens ficaram preocupados com o estado de saúde da mãe após descobrirem que ela teve febre baixa por um mês e recusou a ajuda médica antes de passar mal e ter que ser internada.

"Lourdes e Rocco vem dizendo há tempos que Madonna está a um passo do desastre com a maneira como ela se pune, exagerando em procedimentos e geralmente tentando agir como se ainda tivesse vinte anos", disse a fonte.

A fonte também disse que os filhos mais novos estão dizendo à cantora que ela precisa “mudar as coisas”. "É uma intervenção séria e eles estão determinados a ir até o fim."