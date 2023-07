Reprodução/Instagram Ludmilla dará ingressos de graça para quem doar sangue no Rio de Janeiro





Os fãs de Ludmilla lotaram o Hemorio, hemocentro no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5) após a cantora anunciar que dará ingressos grátis para o Numanice aos doadores . Registros do local repleto de admiradores circularam nas redes sociais e a artista celebrou o impacto da ação.





"Acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje", afirmou Ludmilla no Twitter.

Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje! — LUDMILLA (@Ludmilla) July 5, 2023





Entre os vídeos no hemocentro, é visível a fila quilométrica formada pelos fãs na região central do Rio de Janeiro. Internautas apontaram que algumas pessoas chegaram ainda de madrugada para participar da campanha.

Confira abaixo mais registros dos fãs:

É LINDO DE SE VÊ! Digamos assim, FOI A MELHOR PARCERIA DO MOMENTO! Olha que lindo essa fila enorme, isso é muito importante galera. Você doando salva vidas! 🩸❤️ #NumaniceTaNoSangue 🫰🏾 pic.twitter.com/asnIonurcB — TROPA DA LUD (@tropadalud) July 5, 2023









GENTE QUE TUDO! Às 3hrs da MANHÃ a fila já estava sendo formada!!! #NumaniceTaNoSangue 🫰🏾🩸 pic.twitter.com/n0lUk61EWo — TROPA DA LUD (@tropadalud) July 5, 2023









Acordamos cedo por aqui, olhem essa FILAAAAAAA para Doar sangue 😱😍 AMAMOS MUITO!!!! #NumaniceTaNoSangue 🫰🏾 pic.twitter.com/9MKQ1fMCR2 — TROPA DA LUD (@tropadalud) July 5, 2023





Mano e meu amigo que veio de Recife doar sangue no Hemorio, para ganhar ingresso do Numanice e 6 horas da manhã/15º graus se encontra nessa fila, é hoje que hemorio bate recorde. pic.twitter.com/yS0QblISPW — Vinicius Nunes (@Vinicius_Nunes7) July 5, 2023





