Reprodução/Sympla O "Numanice" acontecerá dia 8 de julho, no Engenhão, no Rio de Janeiro





A cantora Ludmilla disse que dará ingressos de graça para o show "Numanice" aos fãs que doarem sangue no Rio de Janeiro, através dos stories do Instagram, nesta terça-feira, (4).

A artitsa fez uma parceira com o Hemorio, com a inicitiva de aumentar as doações de sangue para o hospital especializado em doença hematológicas. No vídeo, ela explicou com detalhes a proposta da campanha e falou que os ingressos serão para o setor de cadeira superior.

"Estamos lançando a campanha 'Numanice Está no Sangue'. É muito simples: vá até alguma unidade do Hemorio na cidade do Rio de janeiro entre os dias 5 e 7 de julho, informe que está doando para a campanha Ludmilla Numanice. Faça sua doação, informe seu e-mail de cadastro e pronto. Seus ingressos são para as cadeiras superiores e estão sujeitos a esgotarem. Nos vemos no dia 8, no Engenhão", disse a cantora.

O show "Numanice" acontecerá neste sábado, dia 8 de julho, diretamente do Engenhão, no Rio de Janeiro. Os doadores poderão se apresentar nos postos de doação entre os dias 5 e 7 de julho e informar que estão partipando através da campanha "Ludmilla Numanice". Os ingressos são limitados.