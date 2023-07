Reprodução/Instagram - 05.07.2023 Shantal expôs que foi 'maltratada' em restaurante na Itália





Shantal Verdelho relatou nas redes sociais que foi "humilhada" ao frequentar um restaurante em Bari, na Itália. A influenciadora contou que foi "maltratada" por estar com os filhos no espaço de luxo, ressaltando que pagou € 550 em uma refeição, cerca de R$ 3 mil.

Verdelho explicou que o caso ocorreu após Filippo, filho de três anos que tem com Mateus Verdelho, entrar no mar próximo ao restaurante e fazer xixi. A influencer mostrou o restaurante vazio, mas ressaltou a implicância de aceitar a presença dela por estar com crianças - além do garoto, o casal também estava com a filha mais nova, Domenica, de um ano.

"Logo na porta, falaram que o lugar era extremamente VIP e veriam se iam conseguir uma mesa para gente. Acho que crianças não são muito bem-vindas aqui, mas eles viram que estamos com crianças. Um segundo que olhei pro lado, o Filippo fez xixi no mar. O xixi dele já era. Vieram reclamar que a gente não podia ficar perto do mar, que é público, porque o Filippo fez xixi e aqui é um lugar para as pessoas descansarem", afirmou nos stories do Instagram.





Shantal lamentou o tratamento que recebeu na situação, pontuando que os profissionais no restaurante os testaram "ára ver se a gente tinha dinheiro" para frequentar o espaço. "A gente não podia só almoçar, disseram que tínhamos que pedir outros pratos outros. Todos estão nos olhando de cara feia, o Filippo está super chateado", comentou.

"É muito difícil sair humilhada de um lugar e ver seus filhos sendo humilhados. Não sei se vale a pena vir em um lugar lindão, pagar caro e ser maltratada. Pagamos R$3 mil reais em um almoço", completou. A influenciadora marcou o estabelecimento no Instagram, que tornou o perfil privado e bloqueou Shanta, que apresenta 1,6 milhões de seguidores na rede.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: