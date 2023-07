Reprodução/Instagram - 05.07.2023 Rosana Rodrigues, amiga de Karen Bacic, se pronunciou sobre polêmica de Italo Antonelli





Rosana Rodrigues, amiga de Karin Bacic, saiu em defesa da participante de "Casamento às Cegas" após Italo Antonelli ser acusado de trair a companheira antes de pedi-la em casamento no reencontro do reality show . A colega da advogada se pronunciou após o integrante do programa da Netflix ficar confuso ao comentar o atual status de relacionamento.

"Ela está triste para c*ralho com tudo que aconteceu, no lugar dela, estaria 20 vezes mais triste [...] Estou namorando ainda. Noivo, não sei. Ela falou um monte de m*rda para mim na internet", disse Italo à rádio Metropolitana. Rosana rebateu a declaração nos stories do Instagram, onde ressaltou que "eles não estão mais namorando".

"Se ele não entendeu isso ainda, o namoro acabou, ponto final. Nunca foi um relacionamento aberto. Eles oficializaram o namoro em 27 de maio, mas antes disso já estavam ficando há muito tempo, com o combinado de não ficarem com outras pessoas quando estivessem no mesmo rolê", completou.





A amiga de Karen ainda criticou que Antonelli busca ganhar exposição com a polêmica. "Ele ainda está [falando]: 'Ah, vamos conversar, ela é minha noiva'. Não, não é, isso não existe. Acabou esse relacionamento. Ele traiu a confiança e o amor dela. Ela foi enganada mais uma vez, por um homem que só queria aparecer", afirmou.

Rodrigues reforçou que o relacionamento da amiga não começou após o pedido de casamento e explicou detalhes da relação do casal no último mês, após Bacic terminar o casamento de duas semanas com Valmir Reis. "Eles já estavam namorando, sim. Frequentando a casa, conhecendo família, com os amigos", pontuou.

"Ele já foi alpinista usando a Karen, agora não vai ficar mentindo usando o nome dela, não. O noivado acabou, vida que segue. Ele segue a vida dele, ela vai seguir a dela, se reconstruir e é isso. Para de querer chamar a atenção com o nome da Karen, você já fez estrago demais, já traiu a confiança de todos nós. Falei com você no domingo, quando saiu a primeira fofoca e você garantiu que não tinha nada a esconder", concluiu.





Antes da declaração de Italo sobre o status de relacionamento, Karen já havia se pronunciado nas redes sociais e exposto a "profunda mágoa" que sentiu após internautas exporem a traição do companheiro. "Acreditei nas palavras e depositei confiança, tinha esperança ter vivido amores verdadeiros. Não posso me culpar por ter sido enganada, pois agi com base no que acreditava ser real", expressou.

