A cidade do Rio de Janeiro vai ganhar lugares públicos batizados com os nomes da jornalista Susana Naspolini e da cantora Gal Costa, que morreram no ano passado. Os locais que receberão as homenagens ainda não foram definidos, mas as leis já foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e publicadas no Diário Oficial.



A jornalista Susana Naspolini morreu no dia 25 de outubro de 2023, após lutar contra o câncer. A cantora Gal Costa morreu pouco tempo depois, no dia 9 de novembro.

A artista já foi homenageada pelo prefeito do Rio, quando um trecho da Praia de Ipanema em frente à Rua Teixeira de Melo, que ficou conhecido nos anos de 1970 como as “dunas da Gal”, foi declarado como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Rio de Janeiro.



A jornalista também já foi homenageada, quando um parque em Realengo, na Zona Oeste da cidade, recebeu o nome dela.



