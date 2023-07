Críticas

A declaração de Ricardo reuniu críticas de espectadores e comparações com participantes de outros realities considerados "plantas". "Inimigo do entretenimento, que horror essa participação", opinou uma pessoa no Twitter. "Tiago Abravanel de 'A Grande Conquista'. Elenco fraquíssimo", comentou outra. "Esse cara só me faz lembrar da Aline Mineiro em 'A Fazenda 13'. A mulher passou a temporada toda interpretando um personagem", sugeriu mais um. "Esse grupinho é o mais fraco em questão de torcida. Ser cair com qualquer pessoa, eles sairiam fácil", afirmou um usuário sobre o grupo com o ator, Murilo, Giulia Garcia e Victoria Macan.