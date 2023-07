Reprodução Karen





































Após o participante de "Casamento às Cegas" Italo Antonelli ser vinculado a vários casos de traição, Karen Bacic se pronunciou lamentando ter sido "enganada". Nesta terça-feira (4), a advogada desabafou no Instagram e pediu compreensão dos internautas. Karen foi pedida em casamento por Italo no último domingo (2).

"A vida nos surpreende com maneiras dolorosas de ensinar lições necessárias.

Me permiti abrir meu coração e viver intensamente, mesmo que isso tenha resultado em profunda mágoa. Acreditei nas palavras e depositei confiança, tinha esperança ter vivido amores verdadeiros. Não posso me culpar por ter sido enganada, pois agi com base no que acreditava ser real", iniciou.

"No entanto, lidar com a decepção já é doloroso o suficiente, mas ter que enfrentar o implacável julgamento da internet apenas amplifica minha dor, de gente que se sente no direito de emitir juízos sem conhecer a profundidade dos meus sentimentos e as circunstâncias que me levaram a esse ponto", lamentou.

Karen diz saber que não é culpada por não ter percebido a traição antes. "Eu me entreguei de corpo e alma, acreditando que meus relacionamentos anteriores eram especiais e genuínos."

Durante o reality, Karen se casou com Valmir Reis. A relação foi a única que não prosperou, e, em menos de 2 semanas, eles já estavam se separando. Após o término com o santista, a advogada reencontrou Italo Antonelli.

Durante as cabines, eles já haviam demonstrado interesse um pelo outro, mas Karen escolheu Valmir. Após a separação, Italo e a advogada engataram um namoro escondido, já que o contrato da Netflix não permite que eles revelem o status de relacionamento antes do episódio de reencontro.

"Agora, mais do que nunca, é o momento de me reconstruir e me fortalecer. Eu me permiti viver. Aprendi que confiança é um presente precioso, que deve ser concedido a alguém que realmente a merece. E embora a dor me acompanhe, não deixarei que esse momento defina quem eu sou", prosseguiu.

"Nesse momento, o que menos preciso é das palavras ásperas dos outros e de comparações me igualando a essas índoles que tanto me machucam. Enquanto uns escolhem o caminho do caráter questionável, eu escolho o da cura e do crescimento pessoal".

Karen finaliza o desabafo agradecendo as mensagens carinhosas que está recebendo. "Fiquem bem, eu também vou procurar ficar."