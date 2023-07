Divulgação João Kléber volta com "Teste de Fidelidade" na Rede TV

"Para, para, para, para!". Nesta quarta-feira (5), o Brasil poderá ouvir novamente os bordões emblemáticos de um grande sucesso da Rede TV!: o "Teste de Fidelidade". Comandado por João Kléber, de 65 anos, o programa que revelava traições ganhou o público entre 2000 e 2015, chegando a desbancar a líder em audiência, a Globo. Agora, ele retorna repaginado, usando mais a tecnologia e explorando o teor investigativo.

João Kléber, um dos grandes responsáveis pela atração, conversou com o iG Gente sobre o novo "Teste de Fidelidade". Ele contou o que o público pode esperar, e relembrou bastidores da antiga versão. O programa já teve muita briga e até ameaça ao apresentador após traições reveladas.





"Uma vez um cara entrou no palco e me ameaçou, dizendo que eu era o culpado por aquilo tudo. Eu falei: 'Eu sou o culpado? Você trai a sua mulher e eu sou o culpado?", relembra o apresentador.



Ele ainda relatou que até o cenário do Teste de Fidelidade, que ele julga como um dos "mais bonitos da televisão brasileira", sofreu após uma traição revelada. "O cenário antigo, ele tinha uns canos para os efeitos. E ela começou a deslocar aqueles canos. (...) Começou a desmontar o cenário para agredir o marido. Aí eu falei: 'Querida, primeiro que você não pode agredir o seu marido e não destrua o meu cenário. Eu tinha que gravar outro programa no dia seguinte, mas ninguém segurava aquela mulher", conta, indignado.

A fidelidade de João Kléber

João Kléber se mostrou bem fiel e dedicado ao programa da Rede TV e assim ele assegura ser no casamento com Mara Ferraz. O apresentador entrou na brincadeira e afirmou que passaria 100% no "Teste de Fidelidade.

"Se você pegar o meu histórico, você vai ver. Você nunca ouviu dizer qualquer coisa dos meus relacionamentos. Primeiro não é da minha personalidade, né? Eu não traí nem amigo, vou trair mulher? Não é legal, não é bom", diz ele.





Novo Teste de Fidelidade



João Kléber relembrou que foi ele quem sugeriu a pausa do programa em 2015, para que terminasse no auge. Ele também foi quem sugeriu a volta. "No ano passado, em uma conversa com emissora achamos conveniente em voltar com o Teste de Fidelidade. Mas eu queria voltar com o teste repaginado, incluindo uma mistura com digital, com as redes sociais", diz ele.

O apresentador, então, explica que a internet mudou a forma de relação das pessoas e, consequentemente, de trair. E isso será discutido na atração. "Porque hoje tem a pessoa, por exemplo, que curte uma foto de outra pessoa, sendo ela comprometida. É traição ou não é traição? Uma pessoa que se sente em uma situação de conversar um pouco mais, uma conversa apimentada, na internet. É traição ou não é traição?", expõe ele.



João Kléber garante que, mesmo assim, muito da antiga versão será preservada. Algo que fazia sucesso no programa eram os sedutores, pessoas que tentavam conquistar a pessoa testada, para colocar em prova a fidelidade dela. Eles continuarão na atração, mas se adaptarão a esse novo mundo. Os sedutores terão perfis falsos nas redes sociais e tentarão conquistar as pessoas testada pelas plataformas.

O "Teste de Fidelidade" atual ainda contará com um aplicativo de rastreamento próprio para controlar os passos da pessoa testada. "A gente pediu apoio de pessoas que entendem dessa área de tecnologia digital (...) O nosso aplicativo foi criado para o programa. Não foi uma coisa que a gente comprou na internet", explica João Kléber.

E o programa, que era focado em relações heterossexuais, vai ser ampliado. "Vamos ter homossexual, bissexual, etc. Não importa a orientação sexual da pessoa, mas sim a parte afetiva", pontuou João Kléber.



Retorna para desbancar a audiência da Globo novamente?



O apresentador ainda falou das expectativas em atingir uma boa audiência, que superasse a Globo, como foi feito no passado. João Kléber aposta no sucesso do "Teste de Fidelidade", mas reconhece que nada está garantido.

"A audiência é muito subjetiva. Depende de muita estratégia, depende de como você pega o programa ou o horário. Então tem várias nuances. Mas o objetivo é ter uma boa audiência sempre", analisa ele.

O "Teste de Fidelidade" será exibido todas a quartas-feiras, às 23h30, na Rede TV!.



