Emoção

Thamara Térez já havia oficializado a separação de Alisson Hentges após a polêmica em que o administrador foi visto com outra mulher e acusado de trair a advogada. A participante se emocionou ao falar do relacionamento na live: "Foi a experiência mais profunda da minha vida, onde pude só sentir, não tinha que me preocupar com nada. Só viver o que estava sentindo, só ser eu. Acho que foi a fase da minha vida que fui mais pura, sem me preocupar com nada".