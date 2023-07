Foto: Sony Music / Columbia Records Beyoncé: 'Renaissance Tour' já rendeu US$ 150 milhões na Europa





De acordo com informações da Billboard , a Renaissance World Tour da popstar Beyoncé , ja rendeu US$ 154 milhões em sua etapa européia. A turnê que divulga o mais recente trabalho de estúdio da cantora, já foi apresentada 21 vezes no velho continente, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos .

A Renaissance World Tour iniciou no dia 10 de maio em Estocolmo , na Suécia , onde encerrou um hiato de 5 anos sem apresentações de Beyoncé .





O montante financeiro arrecadado corresponde à uma série de apresentações da artista durante um período inferior a dois meses. Ainda de acordo com a Billboard , Beyoncé chega a arrecadar US$ 7 milhões por apresentação .

A turnê encerra no dia 27 de setembro em New Orleans , nos Estados Unidos. Existe a possibilidade que a série de shows ganhe novas datas , inclusive na América do Sul , a partir do próximo ano .