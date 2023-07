Reprodução/Instagram Eliezer dá primeiro banho de chuveiro na filha, Lua

Eliezer dividiu com os seguidores um momento especial com a filha, Lua. O influenciador tomou o primeiro banho de chuveiro com a pequena e detalhou a experiência.

O ex-BBB contou que recebeu dicas dos internautas sobre o momento especial entre pai e filha.





"Hoje vou seguir mais uma dica de vocês e tomar o primeiro banho de chuveiro com a Lua", comentou ele todo sorridente.

Depois, Eli revelou que a esposa, Viih Tube, fez um pedido sobre a vestimenta do marido. "Como é a primeira vez, a Viih se sente mais segura se eu colocar uma camisa, então ela pediu e eu coloquei", explicou.

Após o banho, ele voltou ao perfil para justificar o uso da camiseta. "Gente, a camisa foi só para evitar que a Lua escorregasse já que eu nunca tinha dado banho assim antes (sempre foi só na banheira). Só foi um cuidado a mais", concluiu.

🚨FAMOSOS: Eliezer dando banho pela primeira vez na filha Lua. pic.twitter.com/jLqzVPFVCt — CHOQUEI (@choquei) July 2, 2023





