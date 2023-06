Reprodução/ Rede TV Sônia Abrão fica de 'luto' com demissão de Manoel Soares: 'Indignada'

Nesta sexta-feira (30), foi anunciada a demissão de Manoel Soares da TV Globo. O jornalista apresentava o "Encontro" no canal aberto da emissora e o "Papo de Segunda" na GNT. A saída vem depois diversos atritos do apresentador com Patrícia Poeta , que comanda atração matinal. Assim como parte dos telespectadores , Sônia Abrão se revoltou com a decisão.



A apresentadora aparaceu vestida de preto no "A Tarde é Sua", na Rede TV, como forma de ficar de luto com a saída de Manoel. "Quem tinha que sair era a Patrícia Poeta (...) Muito triste tudo isso. Eu estou aqui indignada, revoltada, vou protestar mesmo", disse ela.

Sônia ainda pontuou: "Sei que não vai adiantar. Mas se fosse para escolher seria 'Encontro com Manoel Soares'".



