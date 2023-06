Reprodução/Instagram - 30.06.2023 Taynara Nunes expôs que Rafael Cardoso a contatou enquanto o ator era casado





Rafael Cardoso continua envolvido em polêmicas após apoiar uma piada homofóbica que criticava o uso de cropped por João Guilherme . A influenciadora Taynara Nunes expôs mensagens que recebeu do ator enquanto ele era casado com Mariana Bridi.



A participante do reality show Soltos em Floripa mostrou as mensagens diretas com Rafael no Instagram, exibindo que o ator tentou conversar com ela em junho e dezembro de 2021. Em um dos contatos, ele enviou apenas um ponto, enquanto no outro mandou um emoji de coração para ela.





"Cropped não pode, mas trair, sim. Ficava respondendo minhas coisas enquanto ainda era casado. Se manca, bofe", afirmou Taynara, ao compartilhar o conteúdo nos stories. A influenciadora ainda relatou que outras mulheres a procuraram para expor que passaram por situações parecidas com Cardoso nas redes sociais.

"Doze meninas me mandaram print do Rafael xavecando elas. O que dizer", declarou. Rafael e Mariana Bridi viveram um relacionamento entre 2008 e 2022. Eles tiveram dois filhos juntos.





Taynara Nunes não foi a única que expôs o contato de Rafael Cardoso após a polêmica do cropped. Gabrielle Gambine, atriz trans e sobrinha de Roberta Close, também compartilhou conteúdos parecidos e criticou o comportamento do ator .

