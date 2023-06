Reprodução / Instagram / @gabriellegambinee @rafaelcardoso9 Sobrinha de Roberta Close expõe mensagens de Rafael Cardoso após polêmica

A atriz trans Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close, expôs mensagens que teria recebido de Rafael Cardoso em abril deste ano. Gabrielle decidiu mostrar as mensagens após o ator ter compartilhado um vídeo de Nego Di criticando João Guilherme por usar um cropped.

Pelo stories do Instagram, a sobrinha de Roberta Close postou prints da conversa com o ator e usou para criticá-lo pelo post que fez sobre João Guilherme. "Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque", pontuou.

Nas imagens é possível ver Rafael perguntando onde ela mora e a idade. Além disso, o ator também mandou um vídeo de visualização única logo depois de dizer que estava entrando no banho.