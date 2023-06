Reprodução/Record - 30.06.2023 Erick Ricarte e Medrado viveram atritos em 'A Grande Conquista'





Os atritos entre Erick Ricarte e Medrado em "A Grande Conquista" voltaram a repercutir em um programa ao vivo da Record nesta quinta-feira (29). A recém-eliminada do reality show foi surpreendida com a presença do jornalista ao participar de "O Grande React" e protagonizou um climão com o também ex-participante da atração.

Os conflitos entre a dupla acontecem desde a entrada no reality pela Vila, quando Erick debochou da fama e carreira de Medrado como cantora. A questão continuou repercutindo na mansão, enquanto a ex-"A Fazenda" acusava o jornalista de "desmerecer" a trajetória dela.





Na transmissão ao vivo com Lucas Selfie e Fausto Carvalho, Ricarte começou a cantar para provocar a artista e ainda a chamou de "Maria do bolo". "Minha atriz, Medrado. Você vai ganhar um prêmio de melhor atriz", complementou. A tensão já marcou o bate-papo com a declaração do jornalista, mas o climão ficou visível com a reposta de Medrado, que promoveu a mudança de expressão dos apresentadores.

"Obrigada, pena que essa atriz que você acha que sou não tem que agradar você, porque a você não devo nada. Então quero que sua opinião se lasque para a casa da glória, para não dizer outra coisa. Sua opinião para mim pouco importa", rebateu ela. Confira abaixo o momento do climão:





