Preta Gil recebeu o apoio de amigos após desabafar sobre a traição do ex-marido , Rodrigo Godoy, com a ex-stylist, Ingrid Lima. A cantora afirmou que apagou a publicação após os "pombinhos implorarem" e Gominho e Ju de Paula saíram em defesa da amiga.

"Esses dois vermes vão pagar na terra em vida! Não existe outra vida para gente como eles pagarem a nojeira", escreveu o amigo de Preta no Twitter, nesta quinta-feira (29). Ju também criticou Rodrigo e Ingrid em postagem na rede social.





"É isso que esses dois indivíduos fazem. Tentam acuar ela o máximo, deixar ela de culpada. Dois egoístas, que não param e não dão um minuto de paz. Hoje vai ser mais um dia que estarei dando forças para minha amiga. Poderia estar dizendo internamente que 'karma is a bitch' [carma é uma v*dia], mas vou externar porque é completamente insalubre assistir isso quieta", declarou ela.

Esses dois vermes vão pagar na terra em vida! Não existe outra vida pra gente como eles pagarem a nojeira!! — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) June 29, 2023





mas eu vou externar porque é completamente insalubre assistir isso quieta!!! — jude (@judepaulla1) June 29, 2023





Após as publicações, Preta Gil compartilhou que curtiu uma "noite linda" com os amigos em Salvador, na Bahia, onde se prepara para um novo show da turnê com a família. Enquanto isso, Rodrigo Godoy foi fotografado com a stylist em um passeio no Rio de Janeiro.

