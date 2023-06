Reprodução/Record - 30.06.2023 Janielly Nogueira foi eliminada de 'A Grande Conquista' em berlinda com Gabriel Roza





Após a saída de Medrado de "A Grande Conquista", Janielly Nogueira foi eliminada do reality show nesta quinta-feira (29). A irmã de Gil do Vigor enfrentava uma zona de risco com Daniel Toko e Gabriel Roza e deixou o programa da Record com 17% dos votos. A eliminação gerou críticas de espectadores nas redes sociais.

Os comentários surgiram diante da rivalidade entre Gabriel e Janielly no confinamento, já que os participantes protagonizaram diversas brigas, mas decidiram manter a amizade até o fim. No entanto, internautas questionaram como a estudante de Direito acabou perdendo para o ex-noivo de Bia Miranda, que já foi acusado de ter comportamentos machistas contra Nogueira e outras mulheres na mansão.





"Não merecia sair, muito menos para o ex da Bia, um cara sem absolutamente nada aproveitável. Pior, dando show de machismo, fora ser chatíssimo. Pronto, está em pé de igualdade com o 'BBB', plantas campeãs", avaliou uma pessoa no Twitter. "O povo está votando pior que no 'BBB'. Deixar Gabriel é sem noção", pontuou outra. "Gabriel é fofoqueiro e não se posiciona. A Janielly se posiciona bem, fala quando é para falar. O Gabriel é uma planta, cara falso", opinou mais uma.





As críticas também circularam entre a estrutura do programa e a previsibilidade da final, com mais comparações com o reality da Globo sobre já saber quem vai vencer a atração. "Que mico o que esse programa se tornou. Virou um 'BBB' vai ficar cada vez mais flopado do que já era", comentou um usuário. "Não dá para acreditar, Gabriel não sair. Esse sujeito é insuportável. Assistia, mas não dá mais", declarou outro. "Acabou o programa. Careli ama forçar a barra", expressou mais um.

"Já podem entregar o prêmio para os vitimistas. Mais um reality em que o público não sabe votar", afirmou um perfil na rede social. "É o script mais eficaz. Entre, se isole, faça cara de cachorro sem dono e pronto", concordou outro, que reuniu curtidas ao apontar Daniel Toko, Gyselle Soares e Thiago Servo como os vencedores de "A Grande Conquista". O trio ainda foi comparado com Amanda Meirelles ("BBB 23"), Arthur Aguiar ("BBB 22") e Fiuk ("BBB 21").

É o script mais eficaz. Entre, se isole, faça cara de cachorro sem dono e pronto #EliminaçãoNaMansão https://t.co/2WKWFga54e — Dantas (@Dantinhas) June 30, 2023





amandinha, fiuk e arthur aguiar — Central Reality (@centralreality) June 30, 2023





