Reprodução/ Instagram Luciana Gimenez posa de topless

Luciana Gimenez usou o Instagram para fazer um desabafo sobre comentários que recebeu sobre o corpo. A apresentadora postou fotos de topless com uma almofada escrita: "F*da-se". Recentemente, ela apareceu com um vestido com transparência que causou na web.



"Porque meu corpo te incomoda? É incrível, em pleno 2023, basta eu por uma roupa com mais pele ou até mesmo um biquíni para aparecer uma enxurrada de críticas. Isso porque as pessoas se intitulam esclarecidas e empáticas… Agora vamos às perguntas: eu estou expondo o corpo de alguém que não o meu? Eu estou obrigando alguém a ver ou me seguir? Eu estou fazendo mal a alguém?", iniciou ela.



"Todas as repostas são não. Vejo muito o questionamento: mas você tem idade para usar uma roupa dessa? Então eu agora te respondo: e você, tem idade ou direito para querer ditar o que é certo para o outro? A sua vida é perfeita e só com acertos? Já não está na hora de aprender a cuidar da sua própria vida ao invés de querer dizer o que o outro deve fazer? Quando a gente aponta um dedo para o outro, quatro dedos apontam para nós", completou ela.



Em seguida, Luciana pontuou que todo o ódio disseminado voltar para "quem envia esse sentimento". "O que te ofende ao mostrar o meu corpo? O que você ganha vindo até a minha rede social tentar me diminuir ou baixar a minha autoestima?"", ainda questionou ela.



A apresentadora, então, destacou a hipocrisia de mulheres que defendem o empoderamente, mas atacam outras pelo corpo: "Fala-se muito em empatia e em mulheres empoderando mulheres, mas basta olhar nos comentários, e a maioria que ataca, são mulheres ditando regras. Fora os fakes covardes que se escondem nas suas mediocridades. Lutamos tanto para sermos livres e termos direito e aí quando conseguimos um mínimo, nós mesmas queremos restringi-los?", questionou.

"Vamos parar de julgar o outro e aprender a aceitar que cada um tem direito de se vestir e viver como quiser, independente de idade, estrutura corporal ou qualquer outra coisa. Vamos lembrar que as regras que você acredita e prática, só valem para a sua própria vida e não para reger a de todos como se você fosse um Deus a ser obedecido. Chega de querer diminuir o outro com a desculpa que é só uma opinião, só uma dica ou algo do tipo. Isso a gente dá quando alguém pede, não como se fôssemos os donos da verdade", finalizou Luciana