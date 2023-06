Reprodução/ Instagram Xuxa mostra detalhes de nova mansão

Xuxa postou no Instagram um vídeo da nova mansão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no mesmo condomínio que já morava. A apresentadora vendeu a casa de 3 mil metros quadrados, e foi para uma menor, de 900 metros quadrados. O imóvel impressiona pela sala e janelas de vidro grandes e pelo pé direito alto.

A publicação foca na sala, onde há uma obra de arte que toma a parede. Essa foi feita por encomenda para Xuxa. Se trata de uma índia pintada pela artista plástica Rose Samara.

Além disso, o vídeo mostra o sofá vegano da apresentadora. Ela já contou que o móvel foi feito sem matéria-prima animal. O cômodo ainda tem um piano e outros instrumentos musicais.

O post também mostra o corredor de acesso, que tem a escultura de Jesus Cristo na parede. A filmagem traz os bastidores de uma entrevista de Xuxa para o blogueiro Hugo Gloss.