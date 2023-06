Reprodução/Instagram Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada na UTI, diz site

Madonna foi hospitalizada na UTI no último sábado (24) com infecção bacteriana. Segundo o site Page Six, a cantora foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada.

De acordo com o veículo, a filha mais velha da artista, Lourdes, esteve ao lado da mãe durante todo o tempo. Agora, a diva pop já saiu da UTI do hospital em Nova York, nos Estados Unidos.





A informação do estado de saúde de Madonna foi dado por Guy Oseary, empresário da cantora, através das redes sociais.

"No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", escreveu ele no Instagram.

A Celebration Tour, que começaria no próximo dia 15 em Vancouver, no Canadá, e passaria por diversos locais do mundo, foi adiada. Existem boatos de que a artista passasse pela América do Sul, incluindo o Brasil.

