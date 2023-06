Reprodução/Instagram Meryl Streep

Mais de 400 celebridades de renome de Hollywood, entre elas Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Remi Malek, estão solicitando ao Sindicato dos Atores de Hollywood que adote uma postura mais firme nas negociações com os estúdios.

Salários mínimos e atenção à saúde estão entre as demandas destacadas em uma série de protestos que teve início com a greve dos roteiristas no início deste mês.





"Estamos conduzindo negociações altamente produtivas, focadas em resolver todas as questões cruciais que vocês afirmaram ser as mais importantes", declarou Fran Drescher, presidente da organização, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

No entanto, a declaração não agradou aos atores, que temem a aceitação de um acordo que não atenda a todas as as demandas.

"Esperamos que tenha captado nossa mensagem: este é um ponto de virada sem precedentes em nossa indústria, e o que poderia ser considerado um bom acordo em qualquer outro ano simplesmente não é suficiente agora", afirma a carta assinada pelos 400 atores e obtida pela imprensa internacional.

"Sentimos que nossos salários, nossa arte, nossa liberdade criativa e o poder de nosso sindicato foram prejudicados na última década", conclui o documento.

Por fim, os artistas enfatizaram que estão prontos para entrar em greve caso as negociações com os estúdios, plataformas de streaming e produtoras de Hollywood não cheguem a uma conclusão favorável até o final desta semana.





